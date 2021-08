Mit bangem Blick schauen derzeit viele Menschen erst in den Himmel und dann auf Bach oder Fluss, sofern einer in der Nähe ist. Kann man sich schützen vor einem Hochwasser wie in Rheinland-Pfalz?

Nach den Hochwasser-Ereignissen in der letzten Zeit sitzt der Schreck immer noch tief. Auch Reutlingen hatte gegen Starkregen mit Überschwemmungen zu kämpfen. Dabei hat die Stadt Reutlingen in den vergangenen Jahren schon Millionen in den Hochwasserschutz investiert. Aber die Bemühungen sind längst nicht beendet. An der Echaz und ihren direkten Zuflüssen wird derzeit ein Hochwasser-Monitoring aufgebaut, übergreifend auf mehrere Landkreise. Pia-Maria Pelzer hat sich das angesehen.