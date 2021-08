Die Hochschulen Rottenburg und Ravensburg forschen in der Nationalparkregion Schwarzwald. Das soll dem Tourismus nutzen. Um die Tourismusbranche zu unterstützen und Hochschulen und touristische Anbieter besser zu vernetzen, hat das Wissenschaftsministerium das "Brückenprogramm Touristik" gestartet. 25 Projekte im Land werden gefördert - vier davon in der Nationalparkregion Schwarzwald in Zusammenarbeit mit den Hochschulen in Rottenburg und Ravensburg. Die Forschenden beschäftigen sich zum Beispiel mit Fragen zur digitalen Erfassung von Daten, die für die Qualität von Wanderwegen wichtig sind. Im Kreis Freudenstadt soll mit 24 Unternehmen der Initiative "Landerleben Schwarzwald" eine Social-Media-Strategie erarbeitet werden.