Für die ersten Studierenden hat am Montag das Semester an der Hochschule Reutlingen begonnen. Wegen Corona gibt es eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Online-Unterricht. Sprich: Praktische Lehrveranstaltungen in Laboren oder Werkstätten, sowie Vorlesungen mit geringer Teilnehmerzahl finden auf dem Campus statt. Große Vorlesungen bleiben überwiegend online. Laut Vizepräsident Dallmann ist es der Reutlinger Hochschule wichtig, dass die Studierenden wieder auf den Campus dürfen. Wegen der Corona-Auflagen werden sie in kleine Gruppen aufgeteilt und zusätzliche Zeitfenster für die Vorlesungen geschaffen.