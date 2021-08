per Mail teilen

Der Bau der Neckartal-Hochbrücke bei Horb (Kreis Freudenstadt) wird deutlich teurer als veranschlagt. Sie soll den Verkehr in der Innenstadt verringern.

So könnte die Horber Hochbrücke einmal aussehen. Pressestelle Regierungspräsidium Karlsruhe

Laut Regierungspräsidium Karlsruhe erhöhen sich die Kosten für den Brückenbau um 37,5 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 50 Prozent. Zu Baubeginn im November 2018 ging man noch von 65 Millionen Euro aus.

Fels und Wind verursachen höhere Kosten

Das Regierungspräsidium Karlsruhe nennt dafür mehrere Gründe: Erst im Bauprozess seien zum Beispiel Felsklüfte, also komplexe geologische Verhältnisse, sichtbar geworden. Sie müssten aufgefüllt werden, damit die Standfestigkeit der Brücke sichergestellt werden kann. Außerdem musste die Bauweise geändert werden. Wegen der starken Winde kommen für den gesamten Bau Traggerüste zum Einsatz, aus Sicherheitsgründen. Dafür müssen vorab Baustellenzufahrten und Arbeitsbereiche geschaffen werden. Nur so könnten die Baugeräte an ihren Einsatzort kommen.

Ortsumfahrung Horb kostet jetzt über 100 Millionen Euro

Zudem muss die Lärmschutzwand durch eine Stützwand ergänzt werden. Insgesamt seien die Baupreise gestiegen, heißt es in der Mitteilung. Weitere Kosten wurden für Grunderwerb, Vermessung, Ausgleichsbauten und Baustelleneinrichtungen fällig. Damit steigen die Gesamtkosten für die Ortsumfahrung von Horb auf insgesamt 102,5 Millionen Euro. Den Löwenteil trägt der Bund.

Weniger Verkehr in Innenstadt von Horb

Der 2,1 Kilometer lange Neubau der B32 soll die Innenstadt von Horb vom Verkehr entlasten. Dieser hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Die Bundesstraße B28/B32 verbindet den Raum Freudenstadt mit der Autobahn A81. Die Hochbrücke über das Neckartal in etwa 70 Metern Höhe soll 667 Meter lang werden.