Historisches Bräuteln in Sigmaringen

Endlich wieder eine richtige Fasnet – und was für eine! In Sigmaringen feiern die Narren nämlich ein doppeltes Jubiläum in diesem Jahr – Die Sigmaringer Narrenzunft Vetter Guser wird 111 Jahre – und das historische Bräuteln gibt es jetzt schon seit 300 Jahren. Was das historische Bräuteln überhaupt ist – das haben die Narren heute bei einer Brauchtumsvorführung gezeigt – vor dem Narrensprung durch die Sigmaringer Straßen mit etwa 8.000 Hästrägern und rund 7.000 Zuschauern aus dem ganzen Land. Anna Priese war heute morgen schon dabei...