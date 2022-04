Tübinger Hirnforscher Birbaumer beendet Karriere mit Weltruf

Er hatte versucht, die Hirnströme komplett gelähmter Menschen zu messen, um mit ihnen zu kommunizieren. Nach einem Streit mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft hört Birbaumer jetzt auf.

Niels Birbaumer beendet seine Karriere, obwohl er mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) einen Vergleich geschlossen hat. Das wurde am Dienstag bekannt.

Niels Birbaumer 2019 nach einem Vortrag in Tübingen. Die Kommission der DFG hatte ihm eben wissenschafliches Fehlverhalten vorgeworfen. dpa Bildfunk Christoph Schmidt

Vor zwei Wochen hatte Birbaumer eine Studie veröffentlicht, die eine These untermauerte, die er seit Jahren vertritt: Demnach ist es möglich, mit komplett gelähmten Menschen zu kommunizieren.

"Die Leute denken sich bestimmte Dinge. Und Gedanken sind in so einem Gehirn immer elektrische Veränderungen. Die kann man aufzeichnen und dann kann man das aus den elektrischen Strömen des Gehirns rausfiltern. Und dann kann dieser Mensch mit seinem Gehirn seine Gedanken wieder kommunizieren."

Dass das funktioniere, hatte Birbaumer bereits mit einer Studie zu beweisen versucht, die er 2017 veröffentlicht hatte. Niels Birbaumer setzte komplett gelähmten Patienten eine Haube mit Sensoren auf den Kopf. Er ließ sie "Ja" oder "Nein" denken. Er könne diese Antworten mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit korrekt lesen, sagte er in der Studie.

Whistleblower kam auf andere Ergebnisse

Doch dann der Absturz: Ein Tübinger Informatiker zweifelte Birbaumers Ergebnisse an. Er rechnete nach und kam nur auf eine 50-prozentige Unterscheidung der Ja-Nein-Antworten. Da könne man auch raten, so der Whistleblower. Die Methode funktioniere nicht.

Daten unterdrückt?

Eine Kommission der Uni Tübingen stellt im Juni 2019 fest: Birbaumer hat nicht wissenschaftlich sauber gearbeitet. Unter anderem ist davon die Rede, dass Daten bewusst unterdrückt wurden, weil sie nicht ins Schema passten.

Im September 2019 entzog die DFG Birbaumer seine Forschungsgelder. Er sollte zwei Studien zurückziehen und fünf Jahre lang keine Anträge mehr auf Förderung seiner Forschung stellen.

Grundlagen der Forschung entzogen

Der heute 77-jährige erklärt, er habe damals seine Mitarbeiter entlassen und seine Patienten verlassen müssen. Sein Name habe in Deutschland so gelitten, dass auch andere mögliche Sponsoren seiner Forschung nichts mehr von ihm wissen wollten. Nun könne er keine neue Infrastruktur mehr aufbauen. Er könne seine Forschungen nicht fortsetzen und höre auf damit.

Neue Studie bestätigt Kommunikation mit komplett Gelähmten

In den vergangenen drei Jahren hatte Niels Birbaumer seine Forschungen als Angestellter am "Wyss Center" in der Schweiz fortgeführt. Vor zwei Wochen veröffentlichte er eine Studie, die seine Thesen untermauert. Demzufolge ist es ihm gelungen, mit einem komplett gelähmten Patienten zu kommunizieren. Über zwei Elektroden, die er ihm in den Kopf gepflanzt hatte.

Diesmal habe der Patient sogar Buchstaben am Bildschirm auswählen und Sätze bilden können. Etwa: "Ich habe Lust auf Gulaschsuppe." Allerdings war nur die Hälfte der Versuchstage erfolgreich, und es gab immer wieder Probleme.

Mit der DFG hat Birbaumer sich auf einen Vergleich geeinigt: Im Januar kommenden Jahres dürfte Birbaumer wieder Anträge stellen, auch die umstrittenen Studien sind wieder im Netz lesbar. Die zentrale Frage, um die es Birbaumer auch ging, bleibt aber offen: ob es wissenschaftliches Fehlverhalten gab. Birbaumer und die DFG sind jeweils überzeugt, selbst im Recht gewesen zu sein.