Hinweise auf mumifizierte Leichen von Kelten

Die Kelten haben möglicherweise Leichen haltbar gemacht. Hinweise darauf haben die Wissenschaftler des Landesamtes für Denkmalpflege bei der Untersuchung des zweiten keltischen Fürstengrabs der Heuneburg bei Herbertingen (Kreis Sigmaringen) gefunden. In dem Frauengrab wurde neben Schmuck und Wagenteilen auch erstmals ein Kiefernharzblock gefunden. Möglicherweise haben die Kelten 600 Jahre vor Christus Ihre Leichen damit mumifiziert, so Restauratorin Nicole Ebinger. Darauf würden auch menschliche Knochen hinweisen, die in der Nähe des Harzblocks gefunden wurden. Das seien die ersten Hinweise darauf, dass Kelten versuchten Leichen zu konservieren.