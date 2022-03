Hin und Her bei der Urwahl der Grünen in Tübingen

Die Tübinger Grünen wollen per Urwahl abstimmen, wen sie für die OB-Wahl nominieren. Doch Teile des Verfahrens werden gerade vom Landesschiedsgericht geprüft. Boris Palmer bleibt bei seiner Entscheidung.

Die Grünen hatten bei einer Mitgliederversammlung im Oktober beschlossen, dass sie ihren Kandidaten für die Tübinger Oberbürgermeister-Wahl per Urwahl bestimmen wollen. Bei einer weiteren Mitgliederversammlung im Februar dann präzisierten sie ihr Verfahren für die Urwahl.

Urwahl mit Extra-Regelungen

Dabei legten sie ein paar Extras fest. Ihre offizielle Kandidatin wird zwar Ulrike Baumgärtner werden, es wird aber auf dem Stimmzettel ein Freifeld geben, in das eine weitere Person eingetragen werden kann. Doch damit diese Stimme zählen kann, muss sich die Person vorher dazu bereit erklärt haben. Außerdem beschloss die Mitgliederversammlung auf Antrag des Stadtvorstands, dass die Wahl ausschließlich online stattfinden soll statt hybrid (Online- und Briefwahl). Auch über die Länge der Abstimmung wurde diskutiert. Letztlich stimmte eine Mehrheit für eine eintägige Wahl.

Die Urwahl der Grünen in Tübingen zur OB-Kandidatur soll am 3. April stattfinden - ohne Wahlurne, weil online. dpa Bildfunk Maurizio Gambarini

Kritik aus den eigenen Reihen

Seit Mitte März wird Kritik an den Regelungen laut: Ein Mitglied der Tübinger Grünen, Michael Proß, hat das Grüne Landesschiedsgericht angerufen. Das hat der Landesverband dem SWR bestätigt. Er bemängelt das Verfahren bei der Urwahl der Grünen zur OB-Kandidatur. Hinter der Freifeld-Regel sieht Proß eine versteckte Pflicht, sich aktiv um eine Kandidatur zu bewerben. Das sei nicht demokratisch. Kurz darauf meldete sich Harald Kersten zu Wort, Vorstandsmitglied der Alternativen Liste Tübingen. Mitglieder, die kein Internet zu Hause hätte, würde durch die reine Onlinewahl benachteiligt, kritisierte er. Außerdem plädiere er für einen längeren Wahlzeitraum.

Tübinger Stadtvorstand findet Kritik absurd

Der Stadtvorstand reagierte auf Anfrage des SWR: Die Mitgliederversammlung stünde in der Hierarchie vor dem Stadtvorstand und habe die Details zur Urwahl demokratisch beschlossen. Er sei deshalb nicht in der Lage, nun noch etwas daran zu ändern. Der Grüne Stadtvorstand verweist auf das Landesschiedsgericht, das noch vor der Urwahl am 3. April entscheiden muss, ob die Freifeld-Regel rechtens ist oder nicht.

"Ich werde als überparteilicher Kandidat mit grünem Parteibuch antreten - solange das Ausschlussverfahren nichts anderes ergibt."

Boris Palmer gibt keine Erklärung für Freifeld ab

Dem Verdacht, dass Boris Palmer über das Freifeld doch noch zum Grünen OB-Kandidaten würde, hat Palmer nun ein Ende gesetzt. Zumindest interpretiert der Stadtvorstand seine Nachricht so, er will aber nochmal darüber beraten. Palmer hatte in einer E-Mail an den Stadtvorstand geschrieben, er würde dies für eine verdeckte Kandidatur halten und die Erklärung vorab deshalb nicht abgeben. Trotzdem würde er eine Unterstützung seiner Partei nicht ablehnen. Was genau das heißen soll, ließ er offen. Der Stadtvorstand berät sich nun, inwiefern eine Stimme für Palmer im Freifeld bei der Urwahl gezählt werden könnte.