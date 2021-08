per Mail teilen

Mit kleinen Mitteln große Hilfe leisten, das ist das Motto des Münsinger Vereins "AEHaiti". Seit zehn Jahren unterstützt er die Menschen der Karibikinsel, auch jetzt wieder nach dem Erdbeben.

Dieses Mal ist der Süden von Haiti vom Erdbeben stark betroffen, sagte Johannes Ruopp vom Verein "AEHaiti" aus Münsingen. Das "A" steht für das englische Wort "Aide" und bedeutet Hilfe, das "E" steht für Encourage und bedeutet Ermutigung. Viele Häuser sind eingestürzt: mehrstöckige Gebäude, aber auch kleine Häuschen seien teilweise oder komplett beschädigt. Es fehle an Trinkwasser, denn die Brunnen sind durch die Erdstöße verdreckt. Sobald wieder klares Wasser fließt, komme ein Nachbeben und die Brunnen liefern wieder nur braunes Wasser, erzählte Ruopp dem SWR. Jetzt drohe auch noch ein Tropensturm mit möglichem Hochwasser. Viele Menschen übernachten im Freien.

"Wir sind in regem Kontakt mit Haiti, mit Freunden, Familien und den Partnerorganisationen und bekommen immer wieder neue schlechte Nachrichten."

Auch ein Mitarbeiter von Radio Lumiere in Les Cayes sei beim Erdbeben erschlagen worden, so Ruopp. Das Radio wird seit vielen Jahren unterstützt. Dieses Medium ist für die haitianische Bevölkerung eine wichtige Informationsquelle, da viele Menschen nicht lesen können. Nach dem verheerenden Tropensturm 2016 habe man einen freistehenden Sendemasten errichtet und mit einer autarken Stromversorgung ausgestattet. Da das Epizentrum des neuen Erdbebens ganz in der Nähe dieses Sendemasten liegt, gehe man davon aus, dass er beschädigt und wieder aufgebaut werden muss.

Einzelne Haushalte unterstützen

Wie beim letzten Erdbeben 2010 freut sich der Verein über Spenden. Das letzte Mal konnten über hundert Haushalte von der direkten Unterstützung durch Spenden aus Deutschland profitieren, so Ruoff. Der Dank und die Freude der Menschen auf Haiti waren und seien weiterhin überschwänglich.