Die Ukraine steht immer mehr unter Beschuss. Die Lage für die Bevölkerung verschlechtert sich stetig. Der Verein ERMSTALHILFT schickt weiterhin Güter ins entfernte Kriegsgebiet.

Ein Sattelschlepper aus Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) ist im Kriegsgebiet der Ukraine angekommen. Geladen hat der Lastwagen Tische und Stühle für eine Schule und Möbel für Krankenhäuser. Der Verein ERMSTALHILFT hat die Hilfsgüter gesammelt. Die Tische und Stühle seien für die Schutzräume von Schulen gedacht. Damit die Kinder, auch wenn Luftalarm ist, unterrichtet werden können, sagte Martin Salzer, einer der Organisatoren dem SWR.

Der Transport ist bis in die südwestukrainische Region Cherson/Mykolajiw gefahren. Das liegt etwa zwei Autostunden von Odessa entfernt. Die Hilfsgüter haben die Helfer aus Dettingen/Erms trotz Luftalarm abgeladen, wie das Video zeigt, das uns der Verein geschickt hat.

Lage in der Ukraine immer schwieriger

Die Ukraine ist weiterhin auf dringende Hilfslieferungen angewiesen. Nach über drei Jahren Krieg hat sich die Infrastruktur immer mehr verschlechtert. Die russische Armee attackiere viele zivile Ziele, so Martin Salzer. Intensiver als noch zu Beginn des Krieges. Früher seien maximal 20 Drohnen pro Angriffswelle geflogen. Jetzt zählen die Ukrainerinnen und Ukrainer bis zu 200 Drohnen. Von der Flugabwehr sind sie nur schwer zu treffen und finden dadurch fast ungehindert den Weg ins Ziel. Das sind Wohngebäude, Kraftwerke und Schulen.

Wir planen alles nur bis Abend. Am wichtigsten ist es, am Morgen zu erwachen.

Hilfsgüter für Schulen und Krankenhäuser

Für die Schule, in der Nataliia Deutschlehrerin ist, sind die Schreibtische und Stühle bestimmt. Der weitaus größere Teil auf dem Lkw sind Nacht- und Beistelltische für Krankenhäuser. Aktuell sucht ERMSTALHILFT Krankenhausbetten.

Sie packen gerne mit an: Ehrenamtliche von ERMSTALHILFT laden einen Hilfskonvoi für die Ukraine. ERMSTALHILFT e.v.

Rund um Ostern ist die nächste Hilfslieferung geplant. Der Verein ist angewiesen auf Sachspenden, als auch Geldspenden. Die genaue Route und das Ziel der Hilfskonvois wird geheim gehalten. Zu groß ist die Befürchtung, dass die Helfer und die Fahrzeuge beschossen werden. Das haben andere Hilfskonvois schon erlebt.

USA setzt Hilfe aus: Dettinger wollen weiter machen

Die aktuellen Veränderungen im Umgang der USA mit der Ukraine beschäftigt die Organisatoren von ERMSTALHILFT. Martin Salzer sagt zwar "wir sind eine kleine Hilfsorganisation, keine Weltpolitiker", aber er macht sich vor allem Sorgen um seine Helferinnen und Helfer, die vor Ort in der Ukraine die Hilfsgüter aus dem Ermstal verteilen. "Was passiert mit ihnen, wenn die Ukraine kapitulieren muss? Man weiß, was mit solchen Leuten passiert, die kooperiert haben. Das ist für uns als Hilfsorganisation ein bedrückender Gedanke."

Nach dem Stop der Waffenlieferungen durch die USA sei jetzt Europa in der Pflicht. "Es geht nicht nur um die Ukraine, sondern die Zukunft Europas", sagte Salzer. Egal, was passiert, ERMSTALHILFT will weitermachen. Man werde das, was geht weiterhin liefern. Die Hilfsorganisation hofft, auch künftig in die Ukraine einreisen zu dürfen.