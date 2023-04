Ins Kriegsgebiet in der Ukraine mit Hilfe aus dem Ermstal

Erneut ist ein Hilfskonvoi in die Ukraine unterwegs. Zwischen 45 und 55 Touren hat der Verein "Ermstal hilft e.V." seit dem Beginn des Krieges im Februar 2022 schon unternommen.

Der Verein "Ermstal hilft e.V." hat eine weitere Hilfslieferung für die Ukraine auf den Weg gebracht. Eine Halle in Neuhausen in der Nähe von Metzingen ist die Annahmestelle des Vereins - voll mit Generatoren, Werkzeug, Kleidern und Decken. Am Wochenende vor Ostern haben dort die Helferinnen und Helfer mit Hubwagen die Berge von Hilfsgütern und die schweren Generatoren verladen. Drei Kleintransporter hat der Hilfsverein zur Verfügung .

Bei der aktuellen Tour wollen die sechs Männer von "Ermstal hilft e.V." so nahe an die Front in der Ukraine fahren, wie nie zuvor. Die genaue Route mit Zielen zwischen Odessa und Cherson wird geheim gehalten. Zu groß ist die Befürchtung, dass sie möglicherweise gezielt beschossen werden. Das haben andere Hilfskonvois schon erlebt.

Die gut gefüllte Hilfsgüter-Annahmestelle von Ermstal hilft e.V. SWR Harry Röhrle

"Es ist nicht unsere Absicht, uns in unnötiges Risiko zu bringen. Es sind alles befreite Gebiete ohne Kampfhandlung. Wir fahren viel weiter als sonst und in die Dörfer hinein, um zu sehen, wie unsere Hilfe dort eingesetzt wird."

Die Helferinnen und Helfer des Vereins haben beste Verbindungen zur Ukraine und können somit kurzfristig auf den Bedarf im Krisengebiet eingehen. Wichtige Medikamente wurden zum Beispiel noch am Tag der Abfahrt kurzfristig organisiert.

Die Kleintransporter werden mit Hilfsgütern für die Ukraine gefüllt SWR Harry Röhrle

Schnell auf die Nöte der Menschen reagieren

Ein weiterer Wunsch der Menschen in der Ukraine: Gartengeräte. "Die russische Armee hat alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest ist. Eben auch Hammer, Spaten, Rechen und Schaufeln. Und die Menschen haben jetzt keine Geräte mehr, um Obst im Garten anzubauen und sich selbst zu versorgen", so Holger Weiblen von "Ermstal hilft e.V." Deshalb gab es einen Stop an einem Baumarkt in Rumänien, der die gewünschten Geräte gespendet hatte.

Gartengeräte für die Ukraine. Abgeholt in einem rumänischen Baumarkt SWR Holger Weiblen

Der Hilfskonvoi ist am Montag nach Palmsonntag gestartet. Drei Kleintransporter voll beladen mit Hilfsgütern. Noch in der Karwoche wollen die Helfer etwa 60 Kilometer von Cherson entfernt ankommen - also in der Nähe der Front. Am Ostermontag ist die Rückkehr in Dettingen/Erms geplant.