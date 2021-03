„Wir wollen eine ökonomische Schieflage etwas ausgleichen“, so begründet Peter Kottlorz, Rundfunkbeauftragter der katholischen Kirche am SWR, die Solidaritätsaktion. Zusammen mit seiner Frau will er in seiner Heimatstadt ein Signal setzen und den Menschen helfen, die um ihre finanzielle Existenz fürchten wie 450 Euro-Jobber oder Kulturschaffende. Corona habe eine Teilung der Gesellschaft mit sich gebracht. Deswegen könnten doch die etwas spenden, die weiterhin gut versorgt sind, so Kottlorz. Der Solidaritätsfonds läuft unter dem Dach der Rottenburger Bürgerstiftung. Ein Gremium verteilt die Gelder. Die Aktion läuft zunächst bis Ostern.