Egal ob Krankenbetten, Gehhilfen oder Verbandsmaterial - weil im afrikanischen Gambia vieles fehlt, hatte eine Initiative aus der Region Neckar-Alb eine Sammelaktion gestartet.

Eine Frau bekommt zu früh Zwillinge. Sie muss sich für ein Kind entscheiden, weil es nur einen Inkubator, also ein Wärmebett, im Krankenhaus gibt. Das ist Alltag in Gambia. Das marode Gesundheitssystem dort hat in der Neckar-Alb-Region Menschen zusammengebracht, die was dagegen unternehmen wollen. Seit Monaten sammelt die Initiativgruppe medizinische Geräte, aber auch Verbandsmaterial, Medikamente und Schutzkleidung. Am kommenden Freitag soll nun ein Transporter kommen, um einen riesigen Container abzuholen.

Freude bei den Helfern

Elke Seelmann, eine Kinderkrankenschwester aus Rottenburg, gehört zu der Initiative. Sie berichtet stolz, dass unter anderem mehrere Incubatoren, Ultraschallgeräte und sogar eine komplette Zahnarztpraxis zusammen gekommen sind. Die Sachen wurden alle gespendet. Sie kommen von Firmen, Sanitätshäusern, Arztpraxen und verschiedenen Kliniken aus der Region, darunter der Tübinger Uniklinik.

Mitglieder der Initiative sind in Gambia

Initiatorin der Sammelaktion ist die Internistin Antonie Bäuerle aus Frickenhausen (Kreis Esslingen). Sie hatte die Idee zu der Aktion, nachdem sie selbst in Gambia war und gesehen hat, wie marode das Gesundheitssystem dort ist. Auch der Gambier Saikou Suwareh gehört der Initiative an. Er lebt seit 2015 in Rottenburg und ist mittlerweile ausgebildeter Medizintechniker. Suwareh hat die medizinischen Geräte aus den Kliniken und Praxen hier fotografiert und den Krankenhäusern in Gambia zugeschickt. In Gambia sitzen drei Mitglieder der Initiative, die sicherstellen sollen, dass alles bei den richtigen Leuten ankommt.

Container und Transport kosten rund 10.000 Euro. Aber soviel Geld hatte die Initiative nicht hatte. Einen Großteil spendete die Kreissparkasse. Neben dem Außenministerium beteiligten sich auch viele Einzelspender.