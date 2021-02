Bei der Spendenaktion "Tübingen hilft SOS Bihać" sind rund zehn Tonnen Kleidung und Schlafsäcke zusammengekommen. Sie sind für Geflüchtete, die noch immer an der bosnisch-kroatischen Grenze in der Kälte ausharren müssen.

Hunderte Kartons voll mit Jacken, Schuhen und Mützen sowie haufenweise Schlafsäcke und Decken sind nun unterwegs nach Bihać in Bosnien-Herzegowina. Am Donnerstagnachmittag packten 15 Helferinnen und Helfer in einer Lagerhalle in Ofterdingen (Kreis Tübingen) mit an und verluden so viele Kisten wie möglich in vier Transporter: ein Stapel nach dem anderen.

10 Tonnen Spenden

Um den Geflüchteten in selbstgebauten Zelten und Hütten in den Wäldern rund um Bihać nahe der Grenze zu Kroatien zu helfen, rief ein Tübinger Bündnis im Januar zu Spenden auf. Innerhalb von zweieinhalb Wochen kamen rund zehn Tonnen zusammen: Winterjacken, Schuhe, Mützen, auch Schlafsäcke und Decken. Alle Spenden sind nach Größen sortiert, die Kisten beschriftet.

"Die Spendenbereitschaft war überwältigend. Dass so viel zusammengekommen ist, hat uns selbst überrascht. Toll!" Andreas Linder, Mitorganisator der Spendenaktion

14 bis 16 Stunden Fahrt nach Bihać

Wenn alles nach Plan läuft, kommen die acht Fahrerinnen und Fahrer des Hilfstrupps am Freitagvormittag in Bihać an. Vorher müssen sie mit der Ware noch zum Zoll. Vor Ort übergeben sie dann die Spenden an die Hilfsorganisation "SOS Bihać". Die Mitarbeiter dort kennen sich am besten vor Ort aus und wissen, wer was braucht, sagt Andreas Linder dem SWR. Er selbst hatte auch schon einmal vor Ort geholfen und kennt die Kollegen dort.

Übrige Spenden gehen woanders hin

Da nicht alle gespendeten Kleidungsstücke und Hilfsgüter nach Bosnien-Herzegowina transportiert werden konnten, sollen die übrigen Kartons nach Albanien und Griechenland gebracht werden. Denn auch nach der Transport-Aktion ist die Lagerhalle noch immer gut gefüllt.