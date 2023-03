Hightech-Truck soll Schüler in Tübingen für IT-Berufe begeistern

Ein Hightech-Truck steht bis Freitag auf dem Hof der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen. Drei Tage lang bekommen Schülerinnen und Schüler Einblick in digitale Technologien.

Im zweistöckigen Hightech-Truck in Tübingen können die Schülerinnen und Schüler vom Roboter über die VR-Brille bis hin zum 3D-Drucker vieles erkunden und ausprobieren. In ergänzenden Workshops können sie dann zum Beispiel eine Smartphone-App oder einen digitalen OP-Assistenten programmieren. Das Ziel: Junge Leute für Tech- oder IT-Berufe zu begeistern und auf digitale Berufszweige wie beispielsweise in der Landwirtschaft oder Medizin aufmerksam zu machen.

Truck in Tübingen: Rundgang und Workshops

Im Hightech-Truck werden Technologien erklärt wie "Sensorik", "Machine Learning", "Robotik" oder "Virtual" und "Augmented Reality". Im Erdgeschoss des Trucks dürfen die Schülerinnen und Schüler rund 90 Minuten alles kennenlernen, anfassen und ausprobieren. Anschließend wird im Obergeschoss über die Technologien diskutiert. Die Kinder und Jugendlichen der höheren Klassen bekommen außerdem Workshops mit vertiefenden Angeboten.

An dieser Wand können Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einem Roboter Greifbewegungen beibringen. SWR Luisa Klink

Hightech-Truck tourt durch Baden-Württemberg

Der Digital-Truck mit dem Namen "expedition d" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Bundesagentur für Arbeit. Der Bedarf an Fachkräften in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ist hoch. Deshalb tourt der Hightech-Truck seit 2019 durch Baden-Württemberg und macht an zwei Schulen pro Woche Halt. In Tübingen steht er vom 15. bis 17. März 2023.