Natur erleben wie die Kelten auf der Heuneburg

Die keltische Ausgrabungsstätte Heuneburg in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) erhält ein zweites Standbein neben dem Museum. Das Gelände rund um die Burg soll für Naturpädagogik genutzt werden.

Nachhaltigkeit, Biodiversität und Natursensibilisierung – das sind die drei Schlagworte für die Entwicklung eines 60 Hektar großen Geländes an der Heuneburg. Wie die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden und Barbara Saebel mitteilen, soll das Gelände die Basis für ein naturtouristisches Vermittlungsangebot sein.

Geocaching und Vorträge

Ansatzpunkt ist die Verbindung der Kelten zur Natur. So soll zum Beispiel mit Geocaching für Schulkassen oder Vortragsreihen auf der Heuneburg die pädagogische Verknüpfung von Natur und Keltenkultur gelingen. Dafür will das Land rund 65.000 Euro ausgeben. Vorausgesetzt, der Landtag stimmt in seiner Sitzung am 22. Dezember zu. Geocaching, auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art Schatzsuche, bei der Verstecke anhand geographischer Koordinaten im Internet veröffentlicht werden. Anschließend können sie mit einem GPS-Empfänger gesucht werden.

Botanik und Imkerei schon im Programm

Die keltische archäologische Ausgrabungsstätte Heuneburg bei Herbertingen hat mit den Themen Archäoimkerei und Archäobotanik bereits pädagogische Angebote in ihrem Programm. Den Themenkomplex Nachhaltigkeit, Ökologie und Biodiversität in das Vermittlungsprogramm der Heuneburg aufzunehmen, stelle eine große Chance dar, die Gäste für dieses gesellschaftlich bedeutsame Thema zu begeistern, sind sich die Abgeordneten sicher. Sie hatten sich im Sommer gemeinsam das bisherige Vermittlungsangebot zeigen lassen.