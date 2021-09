Siedlungsspuren nahe der keltischen Heuneburg bei Sigmaringen

Archäologen suchen derzeit nach Siedlungsspuren bei der keltischen Heuneburg an der Donau. In der ältesten Stadt nördlich der Alpen lebten vermutlich mehr als 5.000 Menschen.

Ein Archäologenteam legt derzeit Graben der Keltensiedlung frei. SWR Bernhard Kirschner

Ein großes Zelt am Westhang in der Nähe der Heuneburg schützt die Archäologen vor Wind und Wetter. Darunter befindet sich die etwa 20 mal 10 Meter große Grabungsfläche. In zwei Gruben konnten die Fachleute den prähistorischen Graben fassen, vier Meter tief und fünf Meter breit. Er ist durch einen breiten Übergang getrennt ist, vermutlich ein Durchlass in die Siedlung. Sie war etwa einen Quadratkilometer groß.

Keramik gibt Aufschluss für Dauer der Keltensiedlung

Dirk Krausse und Jörg Heimann beim Begutachten von Funden SWR Bernhard Kirschner

Das Team von Grabungstechniker Jörg Heimann hat vor allem Tonscherben gefunden. Einige können ins 6. Jahrhundert vor Christus datiert werden, in die Blütezeit der Heuneburg. Es dürfte auch ältere Keramik dabei sein. Um die Dauer der Besiedlung bestimmen zu können, hofft Chefarchäologe Dirk Krausse auf Funde aus späterer Zeit. Er sieht die bisherige Theorie vom Ende der Außensiedlung um 540 vor Christus kritisch. Damals ging die Heuneburg in Flammen auf. Offenbar fand ein Machtwechsel statt.

"Auf 100 Hektar Gebäude niederzulegen, alles einzuebnen, das ist ein Riesenakt. Ist das ein realistisches Szenario oder war das ein schleichender Prozess?"

Reste von dekorierten Hauswänden

Gefunden haben die Ausgräber in den Gräben auch Brandlehm. Die Teile von Hauswänden, die einem Feuer zum Opfer gefallen sind, waren mit Kalktünche überstrichen. Das deutet darauf hin, dass in der südwestlichen Ecke der Siedlung privilegierte Kelten gelebt haben könnten, in luxuriösen Bauten möglicherweise, meint Heimann.

Hinweise auf Toranlage zur Keltensiedlung

Hinweise auf die besondere Besiedlung könnte auch der Durchlass zwischen den Gräben geben. Dass es sich um eine Straße gehandelt hat, die von West nach Ost verlief, scheint wegen der Geröllreste sicher. Heimann hofft nun auf Pfostenlöcher einer Toranlage, die sogar aus Stein sein könnte. Mehr weiß das Grabungsteam, wenn es sich ins Innere der Siedlung vorgearbeitet hat. Die Grabung geht noch mindestens ein Jahr.

Die Heuneburg - ein keltischer Fürstensitz an der Donau In der Eisenzeit, also vor etwa 2.600 Jahren hatten die Kelten im Südwesten das Sagen. Ein Machzentrum war die Heuneburg. Auf dem Felssporn über der Donau bei Sigmaringen saß ein mächtiges Herrschergeschlecht, das Handelsbeziehungen bis in den Mittelmeerraum hatte. Ihre gewaltige Anlage, geschützt von Wällen und Gräben, war umgeben von einer Lehmziegelmauer, die man nur aus Südeuropa und dem Nahen Osten kennt. Wo heute der Parkplatz für das Freilichtmuseum ist, schloss sich eine Siedlung an, die älteste Stadt nördlich der Alpen. Sie erstreckte sich über einen Quadratkilometer, bewohnt von wahrscheinlich 5.000 Menschen.

Grabungen auch bei der mittelalterlichen Baumburg

Die Forscher wollen außerdem wissen, wie groß die Siedlung insgesamt war. Gab es auch außerhalb der durch Graben und Wall geschützten Siedlung Gebäude? Um das zu klären, wurde eine kleine Fläche westlich der Heuneburg an der sogenannten Baumburg, einer Turmburg aus dem Mittelalter, genauer untersucht.

Die 20 mal 10 Meter große Fläche liegt zwischen dem Burghügel und dem Lehmbühl, einem keltischen Grabhügel. Sechs Wochen lang hat ein kleines Team um die Engländerin Fiona Vernon dort gegraben. Viel fanden sie nicht: Umrisse von Grubenhäusern, Pfostenlöcher und Öfen. Die dienten vermutlich zum Heizen von Räumen in Gebäuden.

Keine Funde aus der Keltenzeit

Aus der keltischen Zeit, der sogenannten Eisenzeit vor 2.600 Jahren stammen die Funde nicht. Sie konnten ins Mittelalter, genauer in die Zeit zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert datiert werden. Ein anderer Befund hätte Chefarchäologe Dirk Krausse auch gewundert. Denn die Kelten wohnten eigentlich nicht auf Gräberfeldern. Der Experte nimmt an, dass auf dem Areal damals Wirtschafts- und Wohngebäude der nahegelegene Baumburg gestanden haben. Die wurde vermutlich auf einen keltischen Grabhügel aufgesetzt.

"Wenn die Funde aus keltischer Zeit gewesen wären, dann hätte dies nicht mit bisheriger Forschung zusammengepasst."

Krausse will das Thema nun an die Kollegen der Mittelalterarchäologie abgeben. Immerhin werden die Herren der Baumburg von Hundersingen in Handschriften erwähnt und spielten bis zum 14. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Rolle. Auf der Baumburg selbst wurde bisher nie gegraben. Es könnten sich also durchaus spannende Erkenntnisse für die Landesgeschichte ergeben, meint Krausse.