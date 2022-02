Neue Internetseiten über die Kelten der Heuneburg über der Donau

per Mail teilen

Das Landesamt für Denkmalpflege informiert über die Forschungen zu den frühen Kelten an der Oberen Donau auf einer neuen Internetseite. 3D-Rekonstruktionen machen die Heuneburg bei Herbertingen-Hundersingen (Kreis Sigmaringen) sowie weitere Fundstellen im Umfeld des präshistorischen Machtzentrums für die Öffentlichkeit erlebbar. Dort haben vor über 2.600 Jahren vermutlich mehr als 5.000 Menschen gelebt. Die Heuneburg gilt als älteste stadtähnliche Anlage nördlich der Alpen. 3D-Scans zahlreicher Fundobjekte bieten zudem die Möglichkeit, die Kunstfertigkeit der damaligen Handwerker am Bildschirm zu entdecken. Die aktuellen Grabungsprojekte können auf einer interaktiven Karte betrachtet und angesteuert werden. Verschiedene Videos geben außerdem Einblicke in die Entstehung der Heuneburg.