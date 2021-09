Der Vater der empirischen Kulturwissenschaft, Hermann Bausinger, wird am Freitag 95 Jahre alt. Er hat das ehemalige Institut für Volkskunde jahrelang geleitet und das Fach entscheidend geprägt. Die in der Nazizeit gegründete Volkskunde in Tübingen befasste sich mit Dingen des Alltags, allerdings beschränkte sie sich dabei auf einen bäuerlichen Alltag, den es vielfach so schon nicht mehr gab. Sie sammelte Volkspoesie, Volkssitten und Volksbräuche. Bausinger wollte das Fach von allem Rassischen und Völkischen befreien. Er hat untersucht, was tatsächlich im Volk üblich ist - dazu gehörten Fußgängerzonen, Tourismus, Theater- und Fußballvereine, Comichefte, Moden, Geflüchtete und Dialekt. Hermann Bausinger ist seit fast 30 Jahren im akademischen Teilruhestand, forscht und veröffentlicht aber noch immer.