Herbstliche Musiktage starten

In Bad Urach im Kreis Reutlingen beginnen am Sonntag die Herbstlichen Musiktage. Wegen der Pandemie kann nur ein Drittel der Plätze vergeben werden. Bei den Konzerten gilt Maskenpflicht. Von Sonntag an und bis 9. Oktober steht das Bad Uracher Festival der Stimmen unter dem Motto "Die neue Zeit". Alle acht Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Die Karten haben bis zu 70 Euro gekostet. Anders sei der Etat in Höhe von 270.000 Euro nicht zu stemmen, sagte Bad Urachs Bürgermeister Rebmann. Festspielleiter Florian Prey hat während der Pandemie Erinnerungslieder komponiert. Sie sind neben Werken von Beethoven bis Rossini bei den Herbstlichen Musiktagen zu hören.