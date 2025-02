per Mail teilen

Die neue Radbrücke in Tübingen wurde im Oktober eröffnet und kostete 16 Millionen Euro. Eine Heizung soll die Brücke langlebiger und sicherer machen. Doch jetzt ist sie defekt.

Die Heizung der neuen Radbrücke West in Tübingen ist kaputt. Laut einer Sprecherin der Stadt liegt es an der Steuer- und Regeltechnik. Die Heizung galt als die große Besonderheit der Brücke. Sie sollte den Radweg auch bei winterlichen Temperaturen auf zwei bis drei Grad plus temperieren.

Das solle Glatteis verhindern, erklärte Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) bei der Eröffnung. Dadurch müsse dann nicht gestreut werden. Und ohne Streusalz, das den Stahl angreift, könne die Radbrücke noch 100 Jahre stehen. Das sei neben der Sicherheit für die Radfahrenden auch wirtschaftlich sinnvoll.

Heizung der Radbrücke von Hand einschalten

Zurzeit müssen städtische Beschäftigte die Heizung der Brücke bei Bedarf von Hand einschalten. Dafür kontrollieren sie, ob es auf dem Radweg glatt ist. Die Firma, die die Heizung eingebaut hat, suche derzeit den genauen Fehler, um ihn zu beheben, so die Sprecherin der Stadt. Die 16 Millionen Euro teure Brücke ist erst im Oktober eröffnet worden.