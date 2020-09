per Mail teilen

Fragen kann jeder, Fräsen nicht. Im Sulzer Ortsteil Sigmarswangen (Kreis Rottweil) hat ein Landwirt genau so um die Hand seiner Liebsten angehalten. Er hat einen Heiratsantrag ins Maisfeld gefräst: "Anna, willst Du mich heiraten?", stand da, lesbar nur aus luftiger Höhe. Der Landwirt musste sein Liebste also auch noch in den Heißluftballon locken, um seine Frage loszuwerden: erfolgreich. Anna hat "Ja" gesagt.