Waffenhersteller Heckler & Koch versetzt Mitarbeiter

Beim Waffenhersteller Heckler & Koch in Oberndorf (Kreis Rottweil) sorgt die zeitlich begrenzte Versetzung von Mitarbeitern für Aufsehen. Wegen des Überfalls auf die Ukraine werden Beschäftigten mit russischen Wurzeln offenbar weniger sicherheitsrelevante Arbeiten übertragen.

Ein Sprecher von Heckler & Koch bestätigte die Versetzungen dem SWR. Das habe aber nicht mit Misstrauen oder Diskriminierung zu tun, wie in den lokalen Medien teilweise berichtet wurde. Man müsse diese Mitarbeiter und ihre Familien schützen. Die betroffenen Kollegen seien in besonders sensiblen Bereichen, wie der Qualitätssicherung, tätig gewesen. Sie verfügten über Informationen, die man am Schießstand gewinnt, so der Sprecher. Die Politik warne vor russischen Agenten, von denen Hunderte auch in Deutschland aktiv seien. Diese hätten vor allem Rüstungsbetriebe und deren Angestellte im Visier.