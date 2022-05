per Mail teilen

In der ersten Handball Bundesliga hat der HBW Balingen-Weilstetten am Donnerstagabend zu Hause gegen Wetzlar mit 24:28 verloren. Balingen bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Um den Klassenerhalt doch noch zu schaffen, muss der HBW in den letzten drei Spielen unbedingt punkten.