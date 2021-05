per Mail teilen

Die Handballer des Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten verlangten dem Tabellenführer THW Kiel am Samstag Abend alles ab - doch am Ende des Spiels stand ein Arbeitssieg für Kiel: Der THW schlug seine Gäste von der Alb mit 38:34. Man habe die erwartete Niederlage einstecken müssen, so der Pressesprecher des HBW, doch die Balinger seien hocherhobenen Hauptes nach Hause gefahren. Man habe mit dem deutschen Rekordmeister THW Kiel auf Augenhöhe gespielt. Den Balingern fehlten verletzungsbedingt sechs Spieler. Die Wechselmöglichkeiten waren deshalb gering.