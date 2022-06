HBW Balingen-Weilstetten: Abstieg in 2. Liga besiegelt

Die Hoffnungen der Handballer des HBW Balingen-Weilstetten auf den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga war vor dem letzten Saisonspiel nur verschwindend gering. Nach der 26 : 33 Niederlage am Sonntag gegen Erlangen ist der Abstieg in die 2. Liga nun endgültig. Für den Klassenerhalt hätte Balingen einen Sieg mit 42 Tore Unterschied gebraucht. Darum hatte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel schon vor dem Spiel das Ziel "Wiederaufstieg" ausgegeben. Außerdem forderte er mehr finanzielle Unterstützung aus der Region. Dass Spieler den HBW verlassen, steht fest. Trainer Jens Bürkle hat dagegen angekündigt: er bleibt auch in der 2. Liga in Balingen.