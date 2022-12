Der HBW Balingen-Weilstetten sieht sich mit einem neuen Geschäftsführer sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Für einen Aufstieg in die 1. Liga brauche es aber noch mehr.

Der HBW Balingen-Weilstetten (Zollernalbkreis) hat einen Nachfolger für Geschäftsführer Wolfgang Strobel gefunden. Strobel hat zum 30. Juni 2023 seinen Vertrag beendet, um in die Wirtschaft zu wechseln. Auf ihn wird sein früherer Spieler-Kollege, der 32-jährige Felix König folgen. Er möchte den Verein mittelfristig wieder in die erste Handball-Bundesliga bringen. Dafür brauche es unter anderem einen höheren Etat, also mehr Geld von einem größeren Kreis an Sponsoren, sagte König dem SWR am Mittwoch.

Felix König wird neuer HBW-Geschäftsführer

König stammt aus Balingen und ist wie sein Vorgänger ehemaliger HBW-Spieler. Nach seinem Sportmanagement-Studium an der Uni Tübingen und einer Zeit als Spieler und Mitarbeiter des Handball-Vereins SG BBM Bietigheim ist er bereits mit den Aufgaben der Vereins-Geschäftsstelle in Balingen vertraut. Er ist beim HBW seit Oktober 2021 als Leiter Spielbetrieb tätig.

"Ich laufe in die Halle und fühle mich, wie wenn ich in mein Wohnzimmer laufe. Es erfüllt mich mit Ehre und Stolz, im kommenden Jahr HBW-Geschäftsführer zu werden."

Trainer-Vertrag vorzeitig verlängert

Außerdem ist der Vertrag des Cheftrainers des zweiten Handball-Bundesligisten, Jens Bürkle, vorzeitig verlängert worden - bis einschließlich Saison 2024/25. Der 42-Jährige musste nach eigenen Angaben nicht lange überlegen, um dem Angebot zuzustimmen. Auch seine Familie stehe dahinter. Er wolle als langjähriger Trainer mit entsprechenden Erfahrungen Felix König bei seiner neuen Aufgabe zur Seite stehen.

"Die Kontinuität tut uns vermutlich allen gut."

Mit den beiden Personalentscheidungen sieht sich der Verein für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Aktuell sind die Männer vom HBW in der 2. Bundesliga ungeschlagen und an der Tabellenspitze.

Ein Dauer-Thema beim HBW Balingen-Weilstetten: Die SparkassenArena in Balingen ist zu klein, wenn der Verein wieder in der ersten Handball-Bundesliga mitspielen will. SWR Magdalena Knöller

Das braucht es für die 1. Handball-Bundesliga

Um in der 1. Bundesliga mit den anderen Mannschaften mithalten zu können, müsse der Kreis der Sponsoren erweitert werden, um den Etat von aktuell rund drei Millionen auf über vier Millionen Euro zu erhöhen. Außerdem brauche es eine neue Halle für die Heimspiele. Die SparkassenArena in Balingen sei, was Platz und Ausstattung angeht, auf Dauer kein Ort für Erstligisten, so der Verein am Mittwoch.