Hautärzte am Tübinger Landgericht angeklagt

Prozess wegen Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe

Am Landgericht Tübingen hat am Montag ein Prozess gegen Hautärzte aus Tübingen, Reutlingen und Metzingen begonnen. Dabei geht es um Abrechnungsbetrug in Millionenhöhe. Ärzte weisen den Vorwurf zurück.