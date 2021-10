Landrat hat Haushaltsplan vorgestellt

per Mail teilen

Der Zollernalbkreis plant für kommendes Jahr mit einem Haushalt von 296 Millionen Euro. Landrat Günther-Martin Pauli hat den Haushaltsplanentwurf am Montag im Kreistag vorgestellt. Mehr als 22 Millionen Euro sind für Investitionen in Gebäude vorgesehen, etwa um die beruflichen Schulen auszubauen und zu sanieren. Auch der öffentliche Nahverkehr und das Radwegenetz sollen ausgebaut werden. In die medizinische Versorgung fließt ebenfalls viel Geld. Wichtiges Thema im kommenden Jahr ist laut Pauli die Digitalisierung.