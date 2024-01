Es geht um drei alte Bäume in der Ortsmitte: Die Gemeinde will sie fällen, dagegen gab es Widerstand. Jetzt haben die Bürger entschieden - und die Entscheidung ist eindeutig.

Sollen drei Bäume in der Ortsmitte von Hausen am Tann stehenbleiben oder dürfen sie gefällt werden? Um diese Frage ist es am Sonntag bei einem Bürgerentscheid in dem kleinen Ort im Zollernalbkreis gegangen. Das Ergebnis: Die drei alten Bäume in der Ortsmitte dürfen gefällt werden.

Knapp 60 Prozent gegen Erhalt der Bäume

Rund 500 Menschen leben im Ort, der zwischen Schaf- und Plettenberg an der Schlichem liegt. Zur Wahl waren etwa 370 von ihnen aufgerufen. Das Ergebnis war am Ende eindeutig: Gegen den Erhalt der Bäume stimmten knapp 60 Prozent der Wahlbeteiligten. Das schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. An der Wahl teilgenommen haben ebenfalls knapp 60 Prozent.

Bürger wollten alte Bäume über Bürgerentscheid retten

Seit einigen Wochen steht die Gemeinde in allen möglichen Tageszeitungen im Fokus. Das liegt an Christa Bruders Einsatz für die drei alten Bäume im Dorfzentrum. Sie kann den Plan ihrer Gemeinde nicht nachvollziehen und wollte die Bäume retten. Dafür sammelte sie Unterschriften - knapp 60 an zwei Tagen. Genug für den ersten Bürgerentscheid in der Geschichte von Hausen am Tann.

Gemeinde Hausen am Tann: "Bäume sind eine Gefahr"

Die Gemeinde sieht in den Bäumen aber eine Gefahr. Denn von einer der Linden waren bereits abgestorbene Äste heruntergefallen. Der Weg hoch zur Kirche St. Petrus und Paulus mit umliegendem Friedhof wurde zur Sicherheit gesperrt. Mehrere Gutachter haben nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde bestätigt, dass die Bäume weit zurückgeschnitten werden müssten, um zu überleben.