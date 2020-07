Die Durchsuchung in einem linken Tübinger Wohnprojekt am Donnerstag hat ein Nachspiel. Laut dem Freiburger Bundestagsabgeordnete der Linken, Tobias Pflüger, war die Zielperson des Polizeieinsatzes einer seiner Mitarbeiter.

Wie Pflüger dem SWR sagte, wurde er gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen von Bewohnern des Hauses in Tübingen angerufen. Sie informierten ihn, dass sein Mitarbeiter vorübergehend festgenommen worden sei. Gegen ihn würde wegen Landfriedensbruchs in Zusammenhang mit einem Angriff in Stuttgart im Mai ermittelt.

Eine WG in diesem Wohnhaus wurde am Donnerstag von der Polizei durchsucht. SWR

Handy und Unterlagen beschlagnahmt

Es gebe aber Fotos, die beweisen könnten, dass sein Mitarbeiter an diesem Tag gar nicht in Stuttgart war, so Pflüger. Da der Mann derzeit im Homeoffice arbeitet, waren sämtliche dienstliche Unterlagen, Diensthandy und Computer bei ihm zuhause in dem Tübinger links autonomen Wohnprojekt.

Pfüger-Mitarbeiter recherchiert zum KSK

Der Mitarbeiter arbeitet für Pflüger zu den Themen Rechtsextremismus und dem Kommando Spezialkräfte in Calw. Insofern sei es "auffällig", so Pflüger, dass die Polizei umfangreiches Material und technische Ausrüstung beschlagnahmte.

Der Freiburger Bundestagsabgeordnete hat einen Anwalt eingeschaltet, der die Rückgabe des beschlagnahmten Materials fordert.