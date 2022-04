Nach Brand in Horb-Talheim: Mutter gestorben

per Mail teilen

Drei Wochen nach dem Brand in Talheim ist die Mutter des mutmaßlichen Brandstifters gestorben. Ihr Sohn sitzt in U-Haft und schweigt. Ein schwer verletzter Bruder liegt noch im Krankenhaus.

Nach einem Wohnhausbrand in Horb-Talheim (Kreis Freudenstadt) ist die 72 Jahre alte Mutter des Tatverdächtigen ihren Verletzungen erlegen. Laut Polizei wird der schwer verletzte Zwillingsbruder des Festgenommenen weiterhin in einer Klinik behandelt.

Zwillingsbruder als mutmaßlicher Brandstifter

Der mutmaßliche Brandstifter, der 38-jährige Bruder, sitzt in Untersuchungshaft und hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er soll am 29. März das Haus der Familie in Brand gesteckt haben. Die Ermittler gingen früh davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige wurde europaweit gesucht und Anfang April bei Karlsruhe gefasst. Gerüchte, dass er beide Opfer mit Benzin übergossen und angezündet haben soll, werden von den Ermittlern derzeit weder bestätigt noch dementiert.

Flüchtiger Bruder bei Marxzell in Auto gefunden

Der Mann ging der Polizei ins Netz, weil einer Frau ein Auto an einer Straße bei Marxzell (Kreis Karlsruhe) aufgefallen war - etwa 80 Kilometer vom Tatort entfernt. Die Zeugin hatte den Fahndungsaufruf zu dem 38-Jährigen und seinem Auto gelesen und die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten den Mann im Wagen. Trotz schwerer Brandverletzungen war er ansprechbar.