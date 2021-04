Beim Abflammen von Unkraut auf der Terrasse hat ein Mann am Freitagnachmittag sein Wohnhaus in Villingen-Schwenningen in Brand gesetzt. Zuerst brannte eine Hecke. Laut Polizei griffen die Flammen sofort auf das Dach des Einfamilienhauses über. Am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 80.000 Euro. Es ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. In diesem Zusammenhang warnte die Polizei davor, gerade bei Trockenheit dem Unkraut auf diese Art und Weise zu Leibe zu rücken.