per Mail teilen

Harry Röhrle SWR SWR - Alexander Kluge

Harry Röhrle

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Ein echter Schwob, man siehts ja schon am Nachnamen.

Kaffee oder Tee?

Ja, auch in dieser Sendung bin ich manchmal zu sehen und trinke dort am liebsten Tee.

Einfach oder kompliziert?

Wenn‘s geht bevorzuge ich eher den einfachen, logischen und vom Bauchgefühl richtigen Weg.

Süß oder salzig?

Ein ganz süßer!!!

Buch oder CD?

Weil ich oft unterwegs bin: Buch auf CD.

Frühaufsteher oder Langschläfer?

Seniler Bettflüchtling.

Wiese oder Rasen?

Eindeutig die würzige Sommer-Blumenwiese auf der Alb.

Sprint oder Marathon?

Schon immer ein ausdauernder Mann.

Tatort oder Tagesschau?

Erst die Tagesschau, dann Tatort.

Berge oder Meer?

Gerne beides. Bei Qual der Wahl tendenziell aber eher Berge.

Online oder offline?

Ständig online.

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Ein sättigendes, gesundes Vesper tuts auch.

Unterwegs oder daheim?

My home is my castle.

Glas halbvoll oder halbleer?

Am liebsten ganz voll, wenn aber schon ein paar Schluck getrunken sind, ist es immer noch halbvoll.