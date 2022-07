per Mail teilen

Die Tübinger Läuferin Hanna Klein ist bei der Weltmeisterschaft in den USA ins Halbfinale gestürmt. Mit einem fulminanten Schlußspurt kam sie in ihrem Vorlauf auf den fünften Platz. Das Halbfinale mit der 29-Jährigen vom LAV Tübingen findet in der Nacht auf Sonntag statt.