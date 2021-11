Die Tübingerin Hanna Klein hat sich beim Leichtathletik-Meeting in Irvine in den USA für Olympia qualifiziert. Sie machte einen deutlichen Leistungssprung und lief die 5000 m in persönlicher Bestzeit in 15:01,99 Minuten. Sie blieb damit acht Sekunden unter der Olympianorm von 15:10,00 Minuten.