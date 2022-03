Hanna Klein von der LAV Tübingen hat am Freitagabend nur knapp eine Platzierung unter den ersten Zehn bei der Hallen-WM in Belgrad über 3.000 Meter verpasst. In einem hochkarätigem Feld stand für die 28-Jährige in der serbischen Hauptstadt als beste Europäerin ein respektabler elfter Platz zu Buche. Neben Klein startet auch der Tübinger Hürdenläufer Gregor Traber am Sonntag über 60 Meter Hürden bei der Hallen-WM.