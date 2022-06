per Mail teilen

Leichtathletin Hanna Klein von der LAV Tübingen hat am Wochenenden in Berlin bei den Finals, den Deutsche Meisterschaften in mehreren Sportarten, den Titel über 1.500 Meter geholt. Überraschend Deutscher Meister über die 800 Meter wurde der Mössinger Tim Holzapfel. Adrian Engstler aus Villingen-Schwenningen wurde im Finale Siebter.