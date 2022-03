Handwerkskammer wirbt mit Online-Event für Ausbildung

Wie kann ich im Handwerk eine Ausbildung und Karriere machen? Die Fragen will die Handwerkskammer Reutlingen zusammen mit der Volkshochschule und der Arbeitsagentur beantworten. Dazu gibt es am Mittwochnachmittag ab 16 Uhr ein Online-Event. Jugendliche und junge Erwachsene können sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Laut Mitteilung werden auch Themen behandelt wie Frauen in technischen Berufen, Männer in vermeintlichen Frauenberufen und Chancen für Studienabbrecher. Über die Internetseite der Volkshochschule Reutlingen kann man am Online-Event teilnehmen.