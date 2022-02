per Mail teilen

Ein Teil der 13.600 Handwerksbetriebe in den Kreisen Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb schmachtet unter dem Omikron-Virus. Einzelne, vor allem kleine Betriebe haben dem Vernehmen nach geschlossen. Baustellen liegen still. Die Zahl der angesteckten Mitarbeiter gehe nach oben, sagten Handwerker dem SWR. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks spricht in einer Mitteilung von rasant steigenden Infektionszahlen.