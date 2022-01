per Mail teilen

Der Verband der Handball Bundesliga Frauen (HBF) hat einen Spanner-Vorfall in den Umkleideräumen der TuS Metzingen (Kreis Reutlingen) auf das Schärfste verurteilt. Am Montag waren in der Umkleide der Spielerinnen zwei Kameras entdeckt worden. Die Zusammenarbeit mit der tatverdächtigen Person wurde umgehend beendet. Die Polizei ermittelt. Der Verband zeigte sich schockiert und sicherte dem Verein volle Unterstützung zu.