In der Eichwaldhalle in Altensteig im Kreis Calw wird am Wochenende Handball der Spitzenklasse erwartet. Beim Sparkassen-Cup spielen unter anderem Bundesligisten. Am Start sind zum Beispiel der HBW Balingen-Weilstetten und der TVB Stuttgart aus der ersten Liga. Ebenso dabei: die HSG Albstadt aus der Württemberg-Liga und Landesligist TSV Altensteig. Laut Veranstalter sind 300 Zuschauer in der Halle erlaubt. Beginn ist heute ab 17 Uhr. Tickets kann man nur online kaufen. Zusätzlich wird das Handball-Turnier an allen Tagen über einen Livestream übertragen.