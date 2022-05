Knappe Niederlage für die Erstliga-Handballerinnen der TuS Metzingen. Die TUSSIES verloren am Samstag zu Hause gegen Blomberg-Lippe mit 30:32. Damit bleiben sie auf dem fünften Tabellenplatz. Bereits am Mittwoch geht’s gegen den Tabellendritten aus Buxtehude. Mit einem Sieg könnten die TUSSIES auf den vierten Tabellenplatz klettern: Der berechtigt zur Teilnahme am Final-Four-Turnier und am internationalen Wettbewerb.