HBW Balingen-Weilstetten darf wieder in voller Halle spielen

Der Handball-Erstligist HBW Balingen-Weilstetten kann wieder Tickets für alle Zuschauerplätze verkaufen. Am Donnerstag kommen die Rhein-Neckar Löwen.

Seit der jüngsten Änderung der Corona-Verordnung wird es ab sofort bei Veranstaltungen keine Zuschauerbeschränkungen mehr geben. Der HBW Balingen-Weilstetten rechnet nach zwei Jahren wieder mit einer vollen Sparkassenarena. Die Gallier erwartet ein schwieriges Derby gegen die Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim. HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel ist aber zuversichtlich angesichts der guten Unterstützung durch die Fans.

"Wir sind unheimlich froh, dass wir jetzt wieder in einer vollen Halle spielen dürfen. Das ist einfach das, was Balingen und den HBW auszeichnet, dass wir in unserer kleinen Halle die geballte Power von allen Menschen auf das Feld und dadurch auch auf die Mannschaft übertragen bekommen."

In die Sparkassenarena dürfen wieder viele Zuschauer: Es gibt Platz für rund 2.400 Handball-Begeisterte. picture-alliance / Reportdienste Tom Weller

Ziel der Balinger: Sieg gegen den Favoriten aus Mannheim

Nach einer 35:21-Klatsche in Flensburg möchten die Gallier nun wieder gewinnen, auch wenn die Rhein-Neckar Löwen als Favorit gelten. Das Auftaktprogramm sei brutal schwierig gewesen, so Strobel. Gegen Kiel habe man sich gut geschlagen trotz der 25:31-Niederlage, aber gegen Flensburg habe der HBW einfach zu wenig gegeben. Für die kommenden Aufgaben müsse der HBW alles investieren, so Strobel.

"Wir werden sportlich alles versuchen, aber es wird bis zum Schluss ein schwieriger und harter Kampf werden, ob wir die Klasse halten oder nicht."

Ticketverkauf für Heimspiel in Balingen hat begonnen

Der Ticketverkauf für das Heimspiel am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr in der Sparkassenarena hat begonnen. Es wird keine Kapazitätsbeschränkung mehr geben. Das heißt, es dürfen nach vielen Monaten zum ersten Mal wieder alle zur Verfügung stehenden Plätze sowohl im Sitz-, als auch im Stehplatzbereich belegt werden. Die einzigen Einschränkungen, die es noch geben wird, werden die Maskenpflicht innerhalb der Halle und die 3G-Zutrittskontrolle sein.

Live-Erlebnis beim HBW Balingen-Weilstetten hat gefehlt

Strobel glaubt, dass die Leute heiß darauf sind, in die Sparkassenarena zu kommen. Das Live-Erlebnis Handball habe in den letzten zwei Jahren gefehlt. Am Sonntag, 7. April, steht das Heimspiel gegen den TVB Stuttgart an. Wer wegen Corona noch Bedenken hat, in die Halle zu kommen, der darf seine Dauerkarte auch an Bekannte, Verwandte oder sonstige Interessierte weitergeben, so der Verein.