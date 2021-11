Handball Bundesligist HBW Balingen-Weilstetten hat in Wetzlar eine Niederlage hinnehmen müssen. Der HBW verlor 33:21. Zuletzt hatten die Balinger etwas Selbstvertrauen getankt und gegen den Bergischen HC die Negativserie beendet. Dies half gegen die HSG Wetzlar jedoch nicht. In der 2. Halbzeit kamen sie völlig unter die Räder und konnten in keiner Phase der Partie an die Leistung vom vergangenen Heimspiel anknüpfen. Der HBW steht nun auf Tabellenplatz 16.