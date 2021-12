per Mail teilen

Vierter Erfolg im vierten Spiel - die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Spanien einen deutlichen Erfolg gefeiert. Beim 29:18-Erfolg gegen die Republik Kongo trugen sich auch drei Spielerinnen der TuS Metzingen in die Torschützinnenliste ein: Marlene Kalf erzielte drei Tore, Lena Degenhardt und Silje Brons-Petersen trafen jeweils einmal. Am Freitag kann sich das deutsche Team gegen Südkorea bereits für die K.o.-Runde qualifizieren.