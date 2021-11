per Mail teilen

Die Bundesliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben das schwäbische Derby gegen FrischAuf Göppingen mit 26:30 verloren. In einer Mitteilung stufen die Balinger die Niederlage als verdient ein. Göppingen sei in den entscheidenden Phasen abgezockter gewesen. In der Tabelle steht der HBW nun auf Platz 17, einem Abstiegsplatz.