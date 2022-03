per Mail teilen

In der ersten Handball-Bundesliga der Herren hat Balingen-Weilstetten am Sonntag gegen Flensburg mit 21:35 verloren. Die Balinger bleiben auf dem letzten Tabellenplatz. Auch die TuS Metzingen unterlag in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen gegen Neckarsulm mit 35:39. Die TusSies bleiben aber auf Tabellenplatz 3.