Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten verliert Saisonauftakt

Am ersten Spieltag der Handball Bundesliga konnte Aufsteiger Balingen zuhause nur bis zur Pause mit Rekordmeister THW Kiel mithalten. Am Ende setzte sich Kiel mit 36:25 durch.

In der Handballbundesliga hat der HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag zuhause gegen den deutschen Handball-Meister Kiel verloren. Damit sei die Niederlage etwas zu hoch ausgefallen, teilte der Verein mit. Der Sieg der Zebras aus Kiel gehe jedoch in Ordnung. Kiel sei schließlich eine der besten Mannschaften der Welt.

Anfang der zweiten Halbzeit kam der HBW sogar bis auf ein Tor heran, am Ende konnte die Mannschaft den Kielern aber nichts mehr entgegensetzen. Und die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle habe die Halle hoch erhobenen Hauptes verlassen können, so der Verein. Das Spiel war bereits Wochen im Voraus ausverkauft.