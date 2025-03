Es gab viele Diskussionen und lange Sitzungen im Gemeinderat, doch eigentlich schien der Neubau des Hallenbads in trockenen Tüchern. Nun scheint es andere Pläne zu geben.

Das lange geplante Hallenbad am Tübinger Freibad steht vor dem Aus. "Wir können uns wegen der Finanzkrise der Kommunen nur noch ein Hallenbad leisten", sagte Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) in einem Statement am Freitagnachmittag. Wie die Stadtwerke mitteilten, hat deren Aufsichtsrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung am 17. März einen Beschluss zum Bäderkonzept gefasst. Weitere Planungen für ein neues Hallenbad sollen zurückgestellt werden.

Laut Mitteilung fehlt das nötige Geld für den Neubau - rund 30 Millionen Euro. Zwar sind die Haushaltskassen überall knapp, dennoch kommt die Nachricht für viele Menschen überraschend. Geplant war der Neubau mit einem 50 Meter Sportbecken, einem Lehrschwimmbecken und einem Kleinkindbereich. Einen Architekten-Entwurf gibt es bereits.

Gemeinderat will sich zwischen zwei Optionen entscheiden

Der Gemeinderat hat laut Palmer im Januar zwei Optionen besprochen: Entweder die Stadt baue am Freibad ein neues Bad mit einer 50-Meter-Bahn, das die Bedürfnisse der Schwimmer abdecke. Oder aber die Stadt saniere das alte Hallenbad Nord. Der Gemeinderat habe sich entschieden, das Hallenbad Nord zu erhalten. Wie teuer eine Sanierung des alten Hallenbades sein könnte, weiß die Stadt erst in einem Jahr. Dann falle auch die endgültige Entscheidung.

Hallenbad: OB Palmer wollte Neubau

Palmer hatte sich immer für den Neubau mit einem 50-Meterbecken stark gemacht. So wäre das Hallenbad auch für Vereine, Sportlerinnen und Sportler aus dem Tübinger Umkreis interessant, so Palmer. Er wollte das Bad immer haben. Auch, weil die zwei vorhandenen Hallenbäder in Tübingen alt und sanierungsbedürftig sind. Zudem bieten sie für eine Stadt wie Tübingen zu wenig Wasserfläche. Auch deswegen stimmte der Gemeinderat für den Neubau am Tübinger Freibad.

Umso überraschender nun die Mitteilung der Stadtwerke Tübingen, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Boris Palmer ist. Als nächstes entscheidet der Tübinger Gemeinderat über den Aufsichtsratsbeschluss der Stadtwerke. Sie sollen nun überprüfen, ob das Hallenbad Nord saniert werden kann.